ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:18 12.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0749 белорусского рубля, 1 евро – 2,2857 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1817 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3779 белорусского рубля.