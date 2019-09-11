Финансовые рынки РБ

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НАЦБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ОБЛИГАЦИИ НА 2,8 МЛРД РУБЛЕЙ
11:26 12.09.2019

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 11 сентября номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 2809,26 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 31 предложение от 23 участников со ставками от 9,4811% до 9,4968% годовых на общую сумму 2809,37 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,4968% годовых, при этом фактический объем размещения составил 2809,26 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,4916% годовых, удовлетворено 31 предложение от 23 участников.
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