ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 10 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:00 09.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0989 белорусского рубля, 1 евро – 2,3146 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2014 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3948 белорусского рубля.