ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 7 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

14:56 06.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1071 белорусского рубля, 1 евро – 2,3271 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1939 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,4165 белорусского рубля.