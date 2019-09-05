Финансовые рынки РБ

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НАЦБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ОБЛИГАЦИИ ПОЧТИ НА 2,6 МЛРД РУБЛЕЙ
13:19 05.09.2019

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 4 сентября номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 2593,05 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 29 предложений от 23 участников со ставками от 9,4654% до 9,4968% годовых на общую сумму 2593,16 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,4968% годовых, при этом фактический объем размещения составил 2593,05 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,4916% годовых, удовлетворено 29 предложений от 23 участников.
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