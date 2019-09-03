ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 4 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

15:05 03.09.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 сентября 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,1190 белорусского рубля, 1 евро – 2,3176 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1670 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3803 белорусского рубля.