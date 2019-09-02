ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ С НАЧАЛА ГОДА ИНВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ НА 487,8 МЛН ДОЛЛАРОВ И 179,0 МЛН ЕВРО

11:50 03.09.2019 Министерство финансов с 1 января по 31 августа 2019 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, на сумму 487,8 млн. долларов США и 179,0 млн. евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализовано инвалютных ГДО на сумму 127,8 млн. долларов США и 129,0 млн. евро.