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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ С НАЧАЛА ГОДА ИНВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ НА 487,8 МЛН ДОЛЛАРОВ И 179,0 МЛН ЕВРО
11:50 03.09.2019
Министерство финансов с 1 января по 31 августа 2019 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, на сумму 487,8 млн. долларов США и 179,0 млн. евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализовано инвалютных ГДО на сумму 127,8 млн. долларов США и 129,0 млн. евро.
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