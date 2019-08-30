ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 31 АВГУСТА 2019 ГОДА

15:01 30.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0980 белорусского рубля, 1 евро – 2,3160 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1577 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,3470 белорусского рубля.