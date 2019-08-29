ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 АВГУСТА 2019 ГОДА

15:05 29.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0923 белорусского рубля, 1 евро – 2,3175 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1369 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2940 белорусского рубля.