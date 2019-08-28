Финансовые рынки РБ

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 28 августа номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 2337,49 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 24 предложения от 21 участника со ставками от 9,4864% до 9,4968% годовых на общую сумму 2337,61 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,4968% годовых, при этом фактический объем размещения составил 2337,49 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,4916% годовых, удовлетворено 24 предложения от 21 участника.