ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 29 АВГУСТА 2019 ГОДА

15:03 28.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0796 белорусского рубля, 1 евро – 2,3016 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1234 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2467 белорусского рубля.