ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 28 АВГУСТА 2019 ГОДА

14:35 27.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0655 белорусского рубля, 1 евро – 2,2937 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1146 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2095 белорусского рубля.