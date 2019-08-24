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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 27 АВГУСТА 2019 ГОДА
14:58 26.08.2019

Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0580 белорусского рубля, 1 евро – 2,2884 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1197 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1992 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2019
валюта курс
EUR 2.2759
USD 2.0566
RUB 3.1349
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Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2884 +0.0125
USD 2.0580 +0.0014
RUB 3.1197 -0.0152
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Курсы в банках
на 26.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2850 2.2900
USD 2.0570 2.0600
RUB 3.1120 3.1200
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Конвертация в банках
на 26.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1140
EUR/RUB 73.1500 73.8000
USD/RUB 65.9000 66.3000
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