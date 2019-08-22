ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 23 АВГУСТА 2019 ГОДА

14:54 22.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0546 белорусского рубля, 1 евро – 2,2794 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1313 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2151 белорусского рубля.