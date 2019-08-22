|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 23 АВГУСТА 2019 ГОДА
14:54 22.08.2019
Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0546 белорусского рубля, 1 евро – 2,2794 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1313 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,2151 белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2019
Курсы в банках
на 22.08.2019
Конвертация в банках
на 22.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте