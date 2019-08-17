ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 20 АВГУСТА 2019 ГОДА

14:56 19.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0524 белорусского рубля, 1 евро – 2,2759 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,0842 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1493 белорусского рубля.