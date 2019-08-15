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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ ОБЛИГАЦИИ НА 13,7 МЛН ДОЛЛАРОВ
13:13 16.08.2019
Министерство финансов реализовало на аукционе 15 августа номинированные в долларах США государственные облигации 263-го выпуска на сумму 13,74 млн долларов США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, к аукциону были допущены 88 заявок от физических и юридических лиц со ставками от 3,2% до 5,5% годовых на общую сумму 166,04 млн долларов США.
По результатам аукциона удовлетворено 16 заявок на сумму 13740000 долларов США.
Министерство финансов приняло решение установить объем 263-го выпуска в размере 50 млн долларов США; ставку процентного дохода – 3,9% годовых.
Неразмещенный остаток государственных валютных облигаций 263-го выпуска составляет 36 260 000 долларов США.
Доразмещаться 263-й выпуск будет в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона на условиях, определенных в официальном извещении Министерства финансов, с 21 августа текущего года.
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