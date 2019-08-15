ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 16 АВГУСТА 2019 ГОДА

15:22 15.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0457 белорусского рубля, 1 евро – 2,2802 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,0993 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1016 белорусского рубля.