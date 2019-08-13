ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 14 АВГУСТА 2019 ГОДА

15:08 13.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0419 белорусского рубля, 1 евро – 2,2844 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1129 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1170 белорусского рубля.