ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 13 АВГУСТА 2019 ГОДА
15:08 12.08.2019

Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0428 белорусского рубля, 1 евро – 2,2844 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1191 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1124 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.08.2019
валюта курс
EUR 2.2844
USD 2.0428
RUB 3.1191
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2844 -0.0022
USD 2.0428 -0.0003
RUB 3.1191 -0.0122
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2790 2.2850
USD 2.0380 2.0430
RUB 3.1100 3.1190
подробнее

Конвертация в банках
на 12.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1200
EUR/RUB 73.0000 73.5000
USD/RUB 65.3000 65.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте