ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 10 АВГУСТА 2019 ГОДА

14:44 09.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0431 белорусского рубля, 1 евро – 2,2866 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1313 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1268 белорусского рубля.