ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 9 АВГУСТА 2019 ГОДА

14:56 08.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0444 белорусского рубля, 1 евро – 2,2930 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1378 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,0966 белорусского рубля.