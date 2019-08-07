Финансовые рынки РБ

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 7 августа номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 2502,15 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 25 предложений от 21 участника со ставками от 9,9888% до 9,9993% годовых на общую сумму 2502,15 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,9993% годовых, при этом фактический объем размещения составил 2502,15 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,994% годовых, удовлетворено 25 предложений от 21 участника.