ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 8 АВГУСТА 2019 ГОДА

15:24 07.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0487 белорусского рубля, 1 евро – 2,2927 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1481 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,0681 белорусского рубля.