ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 7 АВГУСТА 2019 ГОДА

14:55 06.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0526 белорусского рубля, 1 евро – 2,3013 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1497 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,0249 белорусского рубля.