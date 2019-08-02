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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НАЦБАНК РЕАЛИЗОВАЛ ОБЛИГАЦИИ ПОЧТИ НА 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ
15:44 02.08.2019
Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 31 июля номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 2279,13 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 20 предложений от 18 участников со ставками от 9,9888% до 9,9993% годовых на общую сумму 2279,13 млн рублей.
В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,9993% годовых, при этом фактический объем размещения составил 2279,13 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,994% годовых, удовлетворено 20 предложений от 18 участников.
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