ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 3 АВГУСТА 2019 ГОДА

15:09 02.08.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 3 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0553 белорусского рубля, 1 евро – 2,2796 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1743 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,0357 белорусского рубля.