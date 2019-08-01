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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ ВАЛЮТНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ ПОЧТИ НА 450 МЛН ДОЛЛАРОВ И 180 МЛН ЕВРО
11:44 02.08.2019
Министерство финансов с 1 января по 31 июля 2019 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало инвалютные государственные долгосрочные облигации Беларуси на сумму 449,7 млн долл. США и 179 млн евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализовано облигаций на сумму 89,7 млн долл. США и 129 млн евро.
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