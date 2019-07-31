ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 1 АВГУСТА 2019 ГОДА

15:42 31.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 августа 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0350 белорусского рубля, 1 евро – 2,2684 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2079 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1092 белорусского рубля.