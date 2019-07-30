ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

14:50 30.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0348 белорусского рубля, 1 евро – 2,2668 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2120 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,1166 белорусского рубля.