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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
15:13 29.07.2019

Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0343 белорусского рубля, 1 евро – 2,2617 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2044 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,0611 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2019
валюта курс
EUR 2.2617
USD 2.0343
RUB 3.2044
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2617 +0.0041
USD 2.0343 +0.0072
RUB 3.2044 -0.0084
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2610 2.2650
USD 2.0320 2.0350
RUB 3.1950 3.2050
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Конвертация в банках
на 29.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1150
EUR/RUB 70.4000 71.0000
USD/RUB 63.3500 63.8000
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