ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

15:13 29.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0343 белорусского рубля, 1 евро – 2,2617 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2044 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,0611 белорусского рубля.