ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 27 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

15:11 26.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0271 белорусского рубля, 1 евро – 2,2576 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2128 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,9831 белорусского рубля.