ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 25 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

14:57 24.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0282 белорусского рубля, 1 евро – 2,2585 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2129 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,9594 белорусского рубля.