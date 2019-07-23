Финансовые рынки РБ

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МИНФИН ПОЛНОСТЬЮ ДОРАЗМЕСТИЛ ИНВАЛЮТНЫЕ ГДО 262-ГО ВЫПУСКА
09:47 24.07.2019
Министерство финансов по итогам состоявшихся в системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 22 июля торгов в полном объеме разместило государственные инвалютные облигации 262-го выпуска.
Напомним, 17 июля Минфин разместил в ходе биржевого аукциона процентные гособлигации на 51,5 млн евро из 262-го выпуска на 100 млн евро.
Ставка дохода по облигациям в ходе аукциона была установлена на уровне 3,79% годовых.
Срок обращения облигаций составляет 2407 дней. Дата погашения - 16 февраля 2026 года.
Планировалось, что доразмещение 262-го выпуска выпуска продлится до 20 декабря 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, для приобретения юридическим и физическим лицам ежедневно в торговой системе БВФБ доступен 252-й выпуск государственных инвалютных облигаций на сумму 1,4 млн долларов США, размещение которого осуществляется по 15 августа.
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