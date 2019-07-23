ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 24 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

14:55 23.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0225 белорусского рубля, 1 евро – 2,2624 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2039 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8842 белорусского рубля.