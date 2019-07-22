ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 23 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

15:00 22.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0244 белорусского рубля, 1 евро – 2,2673 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2098 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8905 белорусского рубля.