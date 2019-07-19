ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 20 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

15:21 19.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0255 белорусского рубля, 1 евро – 2,2800 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2150 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8706 белорусского рубля.