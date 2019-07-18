ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

15:15 18.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0301 белорусского рубля, 1 евро – 2,2811 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2314 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,7857 белорусского рубля.