Финансовые рынки РБ

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МИНФИН ДОРАЗМЕСТИТ ИНВАЛЮТНЫЕ ГДО 262-ГО ВЫПУСКА НА 48,5 МЛН ЕВРО
09:45 18.07.2019
Министерство финансов Беларуси с 18 июля по 20 декабря 2019 г. доразместит государственные долгосрочные именные инвалютные облигации 262-го выпуска в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, планируется открытая продажа без проведения аукциона.
Напомним, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 евро; объем выпуска – 100000000 евро; объем доразмещения – 48501000 евро.
Срок обращения – 2407 дней. Дата погашения облигаций – 16 февраля 2026 г.
Ставка процентного дохода – 3,79% годовых.
Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 16 февраля и 16 августа, начиная с 2020 года.
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