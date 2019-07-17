Финансовые рынки РБ

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МИНФИН ДОРАЗМЕСТИТ ИНВАЛЮТНЫЕ ГДО 262-ГО ВЫПУСКА НА 48,5 МЛН ЕВРО

09:45 18.07.2019 Министерство финансов Беларуси с 18 июля по 20 декабря 2019 г. доразместит государственные долгосрочные именные инвалютные облигации 262-го выпуска в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, планируется открытая продажа без проведения аукциона. Напомним, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 евро; объем выпуска – 100000000 евро; объем доразмещения – 48501000 евро. Срок обращения – 2407 дней. Дата погашения облигаций – 16 февраля 2026 г. Ставка процентного дохода – 3,79% годовых. Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 16 февраля и 16 августа, начиная с 2020 года.