Финансовые рынки РБ

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 17 июля номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 1396,81 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 16 предложений от 15 участников со ставками от 9,9888% до 9,9993% годовых на общую сумму 1396,81 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,9993% годовых, при этом фактический объем размещения составил 1396,81 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,994% годовых, удовлетворено 16 предложений от 15 участников.