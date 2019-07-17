Финансовые рынки РБ

Министерство финансов 16 июля разместило на БВФБ государственные облигации в евро 262-го выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, к аукциону допущено 59 заявок от физических и юридических лиц со ставками от 2,98% до 5% годовых на общую сумму 137,8 млн евро. По результатам аукциона удовлетворено 33 заявки на сумму 51499000 евро.

Министерство финансов приняло решение установить: объем государственных валютных облигаций выпуска №262 – 100000000 евро; ставку процентного дохода – 3,79% годовых.

Неразмещенный остаток государственных валютных облигаций 262-го выпуска составляет 48501000 евро и будет доразмещен в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона на условиях, определенных в официальном извещении Министерства финансов.