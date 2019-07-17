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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ НА АУКЦИОНЕ ГОСОБЛИГАЦИИ ПОЧТИ НА 51,5 МЛН ЕВРО
15:55 17.07.2019
Министерство финансов 16 июля разместило на БВФБ государственные облигации в евро 262-го выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, к аукциону допущено 59 заявок от физических и юридических лиц со ставками от 2,98% до 5% годовых на общую сумму 137,8 млн евро. По результатам аукциона удовлетворено 33 заявки на сумму 51499000 евро.
Министерство финансов приняло решение установить: объем государственных валютных облигаций выпуска №262 – 100000000 евро; ставку процентного дохода – 3,79% годовых.
Неразмещенный остаток государственных валютных облигаций 262-го выпуска составляет 48501000 евро и будет доразмещен в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона на условиях, определенных в официальном извещении Министерства финансов.
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