ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 18 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

15:26 17.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0341 белорусского рубля, 1 евро – 2,2787 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2311 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8674 белорусского рубля.