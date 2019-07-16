Финансовые рынки РБ

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и Шеньчжэньская фондовая биржа (SHENZHEN STOCK EXCHANGE – SZSE, Китай) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере биржевой торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, меморандум предусматривает создание Белорусско-китайской инициативы по обслуживанию рынка капитала, включающей в себя обмен биржевой информацией, проведение совместных мероприятий и исследовательских проектов и других мероприятий, нацеленных на развитие и поддержку организованных рынков ценных бумаг в каждой стране.

Подписание меморандума между Белорусской валютно-фондовой биржей и Шеньчжэньской фондовой биржей стало очередным шагом в расширении взаимодействия в биржевой сфере между Беларусью и Китаем.