ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 16 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

15:06 15.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0310 белорусского рубля, 1 евро – 2,2910 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2340 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8874 белорусского рубля.