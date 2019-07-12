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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


МИНФИН 16 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИНВАЛЮТНЫХ ГДО 262-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ЮРЛИЦ И ФИЗЛИЦ
16:35 12.07.2019

Министерство финансов Беларуси проведет 16 июля в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» аукцион по продаже номинированных в иностранной валюте государственных долгосрочных облигаций (ГДО) 262-го выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, номинальная стоимость облигации – 1000 евро; объем выпуска – открытый (устанавливается Министерством финансов после проведения аукциона).

Срок обращения – 2407 дней; дата погашения – 16 февраля 2026 г.

Ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения валютных облигаций в ходе проведения аукциона.

Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 16 февраля и 16 августа, начиная с 2020 года.
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