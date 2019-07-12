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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 13 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
14:59 12.07.2019

Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0342 белорусского рубля, 1 евро – 2,2916 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2269 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8921 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2019
валюта курс
EUR 2.2916
USD 2.0342
RUB 3.2269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2916 -0.0012
USD 2.0342 +0.0002
RUB 3.2269 -0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2880 2.2930
USD 2.0320 2.0360
RUB 3.2170 3.2290
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Конвертация в банках
на 12.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1280
EUR/RUB 70.8000 71.3000
USD/RUB 62.9500 63.3000
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