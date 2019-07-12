ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 13 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

14:59 12.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0342 белорусского рубля, 1 евро – 2,2916 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2269 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,8921 белорусского рубля.