Финансовые рынки РБ

Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 10 июля номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 2831,29 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 26 предложений от 20 участников со ставками от 9,9836% до 9,9993% годовых на общую сумму 2831,29 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,9993% годовых, при этом фактический объем размещения составил 2831,29 млн рублей, средневзвешенная ставка 9,9888% годовых, удовлетворено 26 предложений от 20 участников.