ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 10 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

15:16 09.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0498 белорусского рубля, 1 евро – 2,2971 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2125 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,0086 белорусского рубля.