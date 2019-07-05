ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 9 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

15:12 08.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0521 белорусского рубля, 1 евро – 2,3036 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2138 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 8,0253 белорусского рубля.