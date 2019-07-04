ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ С 5 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

15:06 04.07.2019 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 июля 2019 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,0488 белорусского рубля, 1 евро – 2,3114 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,2296 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 7,9346 белорусского рубля.