ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН ЗА ПОЛГОДА РЕАЛИЗОВАЛ ВАЛЮТНЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ НА 439 МЛН ДОЛЛАРОВ И 79 МЛН ЕВРО

17:30 02.07.2019 Министерство финансов с 1 января по 30 июня 2019 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственные долгосрочные облигации Беларуси, номинированные в иностранной валюте, на сумму 439,1 млн долл. США и 79 млн евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, из них в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализованы облигации на сумму 79,1 млн долл. США и 29 млн евро.